В Таджикистане рассказали, когда может состояться матч со сборной Россией в 2025 году

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании национальной команды провести товарищескую игру против сборной России в 2025 году.

«9 декабря состоится жеребьевка отборочного турнира Кубка Азии-2027, где своих соперников узнает и сборная Таджикистана. Отборочный раунд начнется в марте 2025 года и завершится в марте 2026-го. Возможно, матч между сборными Таджикистана и России состоится уже в рамках турнира Кубка Наций CAFA-2025 в сентябре следующего года, — сказал Салиев «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.