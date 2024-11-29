Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:21

В Таджикистане рассказали, когда может состояться матч со сборной Россией в 2025 году

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о желании национальной команды провести товарищескую игру против сборной России в 2025 году.

«9 декабря состоится жеребьевка отборочного турнира Кубка Азии-2027, где своих соперников узнает и сборная Таджикистана. Отборочный раунд начнется в марте 2025 года и завершится в марте 2026-го. Возможно, матч между сборными Таджикистана и России состоится уже в рамках турнира Кубка Наций CAFA-2025 в сентябре следующего года, — сказал Салиев «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Читайте также
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
В Госдуме оценили слова Байдена об ударах России по ВСУ
Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ
Сегодня
Вчера
Неделя