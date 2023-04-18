В Таджикистане считают, что отказ сборной России от участия в турнире ЦАФА не сделает его менее интересным

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение сборной России не принимать участие в летнем турнире ЦАФА.

«Они [сборная России], наверное, отправили письмо ЦАФА, так как организатором турнира выступает Центрально-Азиатская футбольная Ассоциация. С Россией или без в любом случае турнир планируется. И для нашей сборной чемпионат ЦАФА является этапом подготовки к финальной части Кубка Азии, которая пройдет в январе следующего года в Катаре», — сказал Салиев «СЭ».

Салиев также считает, что из-за отказа сборной России чемпионат не станет менее интересным.

«Конечно, если бы сборная России приняла участие в турнире, то в медийном плане у чемпионата ЦАФА был бы большой интерес в России. Но отказ сборной России не сделает турнир менее интересным. Состав участников для нашего региона хороший. Четыре команды — Таджикистан, Иран, Узбекистан и Кыргызстан будут участвовать в финальной части Кубка Азии. И для них будет хорошим этапом подготовки к азиатскому первенству, а также к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2026, который стартует уже в ноябре», — добавил Салиев.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.