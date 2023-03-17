В «Торино» заявили, что отпустят Миранчука в сборную России

В пресс-службе «Торино» сообщили «СЭ», что отпустят полузащитника Алексея Миранчука на мартовский сбор национальной команды России.

«Да, Алексей поедет на сбор национальной команды», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Торино».

17 марта сборная России объявила итоговый состав на тренировочный сбор в Новогорске, в который вошли 29 игроков. Команда Валерия Карпина 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта в Санкт-Петербурге встретится с Ираком.

В активе Миранчука 6 голов в 41 матче за сборную России. В последний раз он играл за национальную команду в ноябре 2021 года против сборной Кипра (6:0).