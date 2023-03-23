В Турции объяснили причину драки на матче «Зенита» и «Фенербахче»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан в комментарии для «СЭ» назвал причину драки на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» во время товарищеского матча между «Зенитом» и «Фенербахче».

«Драка на матче «Зенита»? Это были не россияне, а фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа». Они будут играть через 10 дней. Это злейшие враги. На этой почве и зародился конфликт. Никакой драки с русскими не было», — сказал Озджан «СЭ».

В конце первого тайма товарищеского матча «Фенербахче» — «Зенит» на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» произошел конфликт между турецкими фанатами и болельщиками сине-бело-голубых.

Товарищеский матч «Фенербахче» — «Зенит» проводится в рамках благотворительности: все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.