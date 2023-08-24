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Сегодня, 12:59

В «Урале» назвали заслуженным попадание троих игроков в расширенный состав сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание трех игроков команды в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

В список из 36 футболистов попали вратарь екатеринбуржцев Илья Помазун, а также полузащитники Андрей Егорычев и Александр Юшин.

«Очень рад, что своей работой ребята: и Андрей Егорычев, и Александр Юшин — заслужили, чтобы их посмотрели, может быть, вызвали на сбор. Илья Помазун хорошо выглядит. Рад, что он тоже будет в сборной, в отсутствие Игоря Акинфеева будет достойным кандидатом на вратарскую позицию, даже несмотря на то что у нас есть Сафонов и другие хорошие голкиперы. У нас всегда российская вратарская школа отличалась. Станет ли «Урал» одним из основных поставщиков игроков для сборной? Ребят, ну хватит (смеется). Есть много больших команд, кроме «Урала», которые работают, готовят игроков. Все мы их знаем. Думаю, что Валерий Георгиевич Карпин обращает на всех футболистов внимание», — сказал Иванов «СЭ».

Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено позже.

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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