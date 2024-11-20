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Сегодня, 10:42

В Уругвае сообщили о договоренности по товарищескому матчу с Россией в 2025 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил, что организация договорилась с РФС о проведении товарищеского матча между сборными России и Уругвая.

«Переговоры с РФС продолжаются. Есть договоренность организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года, однако никакие документы и соглашения не подписаны», — цитирует Алонсо Sport24.

Все российские команды и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В ноябре этого года сборная России провела два товарищеских матча: 15 ноября команда Валерия Карпина в Краснодаре разгромила Бруней (11:0), а 19 ноября в Волгограде победила Сирию (4:0).

Источник: Sport24
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