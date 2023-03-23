В Узбекистане сообщили, на каких аренах пройдет турнир ЦАФА с возможным участием россиян

Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), член исполкома Ассоциации футбола Центральной Азии ЦАФА Равшан Ирматов заявил, что матчи чемпионата ЦАФА должны пройти в Ташкенте на стадионах «Миллий», «Джар» и «Пахтакор».

«Вы, наверное, следили, Узбекистан только-только закончил чемпионат Азии среди игроков 20 лет, турнир прошел с большим успехом. Все поля были идеально подготовлены, Международная федерация футбола и Азиатская конфедерация футбола высоко оценили уровень подготовки, в том числе полей. Мы хотим предоставить стадион «Бунедкор», который сейчас в идеальном состоянии находится, «Джар» и «Пахтакор». В основном игры будут проходить на стадионе «Бунедкор», где проходил финал чемпионата Азии три дня назад», — приводит слова Ирматова ТАСС.

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.