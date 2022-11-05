В Узбекистане затруднились ответить на вопрос о статусе матча со сборной России

В Федерации футбола Узбекистана отреагировали на вопрос «СЭ» о статусе товарищеского матча между узбекской командой и сборной России.

«Да, матч между Россией и Узбекистана состоится 20 ноября, на Центральном стадионе «Пахтакор». Будет ли за этот матч начисляться очки в рейтинг ФИФА? Пока без комментариев, не знаем пока», — сказали «СЭ» в Федерации футбола Узбекистана.

В субботу, 5 ноября Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о том, что российская команда проведет игру против Узбекистана. Матч пройдет 20 ноября и начнется в 15.00 по московскому времени.

За три дня до этого, 17 ноября сборная России сыграет против команды Таджикистана в Душанбе.