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Сегодня, 12:32

В Венесуэле рассказали подробности возможного товарищеского матча против сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Министр народной власти по делам молодежи и спорта Боливарианской Республики Венесуэла Арнальдо Хавьер Санчес Перес в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном товарищеском матче против сборной России по футболу.

— Понравилось ли бы футболистам сборной Венесуэлы по футболу в Москве, если бы они приехали на товарищеский матч?

— Некоторые СМИ уже спрашивали меня о возможном проведении товарищеского матча. Мы будем укреплять наши взаимоотношения с Россией. В первую очередь речь идет о спортивной тематике.

Через несколько недель мы подпишем ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в спортивной сфере. Будем согласовывать все наши обмены между Ассоциацией футбола Венесуэлы и РФС. Надеемся, что наши футболисты сюда приедут, и это позволит укрепить наши отношения.

— Венесуэла не так давно сыграла вничью против сборной Аргентины. Допускаете, что ваша команда может разгромить Россию?

— Конечно, мы были воодушевлены тем матчем. В той игре участие принимал сам Месси. Но, наверное, они переоценили свои возможности. Им не удалось нас победить.

Сделаем все возможное, чтобы постараться победить в матче с Россией. В любом случае это будет хорошая игра, проявление солидарности и крепких отношений.

— Возможно ли привезти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию на футбольный товарищеский матч?

— У него хорошие отношения с Владимиром Путиным. Ему бы точно понравилось. Но все зависит от графика президентов. Это согласовывается по политическим каналам.

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

Футбол
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная России по футболу

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