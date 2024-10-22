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Сегодня, 12:37

В Венесуэле сообщили, что готовы посодействовать возможному переходу РФС в КОНМЕБОЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Министр народной власти по делам молодежи и спорта Боливарианской Республики Венесуэла Арнальдо Хавьер Санчес Перес в разговоре с «СЭ» оценил шансы на переход РФС в КОНМЕБОЛ.

— Одно время были разговоры о том, чтобы Россия играла в КОНМЕБОЛ на Кубке Америки-2024.

— Мы всегда рады какому-либо участию, поэтому Венесуэла готова открыть двери для укрепления такого сотрудничества с Россией.

— Если сборная России станет выступать в КОНМЕБОЛ, будут ли такие страны, как Бразилия, Аргентина, Эквадор, рады этому?

— В данном регионе у России есть союзники: Венесуэла, Никарагуа, Бразилия в том числе. Учитывая, что это частная организация, конечно, возможны ограничительные меры, но тем не менее мы должны попытаться.

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

Футбол
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная России по футболу

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