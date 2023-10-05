В Венгерской футбольной федерации заявили, что уважают решение УЕФА о допуске сборных России до 17 лет

Венгерская футбольная федерация (ВФФ) прокомментировала решение УЕФА о допуске российских сборных до 17 лет к международным соревнованиям.

«Венгерская федерация футбола, как ассоциация — член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», — цитирует комментарий ВФФ ТАСС.

В сентябре исполком УЕФА предложил допустить до участия в международных турнирах сборные России до 17 лет. Вслед за этим ФИФА в начале октября объявила, что допустит эти команды до участия в турнирах под своей эгидой в случае прохождения квалификации.