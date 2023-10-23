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Сборная России

Сегодня, 12:15

В Занзибаре подтвердили возможность проведения матча со сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Занзибара.

Ранее «СЭ» сообщал, что встреча с высокой долей вероятности пройдет в 2024 году на территории России. Кроме того, в проведении товарищеского матча со сборной России также заинтересована команда Танзании.

«Мы обсуждали с РФС такую возможность. Пока официально сказать нечего, но мы продвигаемся в этом вопросе. Речь идет о возможном проведении матча в России. Но потом, если ваша команда захочет, мы в любое время будем рады принять ее с ответным визитом», — сказал Джабир «СЭ».

По словам чиновника, в Занзибаре с удовольствием приняли бы сборную России, поскольку между двумя государствами давно существуют хорошие взаимоотношения, а в 2024 году Занзибар отпразднует 60-летие революции.

«Матч между сборными России и Занзибара станет важным шагом для укрепления сотрудничества между РФС и ФФЗ. Приехать в Россию — прекрасная возможность для нас. Но в январе 2024 года мы отпразднуем 60-ю годовщину революции! Учитывая давние теплые взаимоотношения СССР, а потом и России с Занзибаром, я бы хотел воспользоваться шансом и пригласить любую национальную команду приехать в нашу страну в рамках этого празднования!» — добавил Джабир.

Занзибар не является членом ФИФА и не участвует в розыгрыше Кубка Африканских наций, так как является автономией в составе Республики Танзания.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация останется в своей конфедерации.

Сборная России по футболу
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