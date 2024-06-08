Вахания доволен своим выступлением за сборную России

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Футболист «Ростова» Илья Вахания поделился эмоциями от дебюта за сборную России.
7 июня национальная команда обыграла Белоруссию в товарищеском матче со счетом 4:0. Вахания провел на поле все 90 минут.
— Какие у вас эмоции после дебюта за сборную России?
— Очень счастлив.
— Если подводить ваши личные итоги сезона, каким он для вас получился?
— Еще год назад я играл во Второй лиге. Могу сказать, что для меня это прекрасный сезон, = цитирует Ваханию «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Вахания провел за «Ростов» 33 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.