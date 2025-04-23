Вахания: «Дзюба был очень мотивирован рекордом в сборной перед Гренадой»

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания рассказал, как нападающий Артем Дзюба настраивался на товарищеский матч национальной команды против Гренады (5:0).

В этой встрече форвард забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. У Дзюбы 31 гол за национальную команду — на 1 больше, чем у Александра Кержакова, с которым он до этого делил рекорд.

— Главным событием мартовского сбора национальной команды стал вызов Валерием Карпиным Артема Дзюбы и его гол Гренаде, благодаря которому он побил рекорд по мячам за сборную России. В команде были особые эмоции от этого?

— Да, конечно. Я думаю, все понимали, как ему это важно. И видно было, насколько Дзюба мотивирован. А мотивирован он был очень сильно. Это было заметно еще на тренировках во время сбора. И в самой игре. Когда Артем забил, я был очень рад за него. Как и все в команде.

— Какие впечатления Артем оставил о себе как человек?

— В принципе такой же, как и по телевизору, когда ты на него смотришь. То есть не в принципе, а точно такой же. Больше сказать нечего.

— А по телевизору он какой?

— Шутник, постоянно в центре внимания. И в жизни такой же.

— Над вами лично Дзюба как-то шутил?

— Усы ему мои очень понравились. Что-то конкретное не вспомню, но постоянно какие-то подколы на эту тему были (улыбается).

Матч против Гренады стал для Артема Дзюбы первым за сборную России с июня 2021 года и первым в составе национальной команды под руководством Валерия Карпина.

(Алексей Фомин)