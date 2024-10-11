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Сегодня, 07:55

Пальцев: «Открытая тренировка лучше, чем игра с людьми из Пакистана»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев поделился мнением об открытой тренировке сборной России.

«Только положительные эмоции от тренировки с детишками. Хорошо, что мы приносим праздник людям, особенно детям. Определенно такая открытая тренировка лучше, чем игра с людьми из Пакистана. Но тут нужно учитывать, с кем этот матч мог бы состояться: была ли бы это настоящая сборная Пакистана или просто люди оттуда. Если просто люди, то лучше все-таки доставить радость детям», — цитирует Legalbet Пальцева.

Открытая тренировка с участием детей из Москвы, Курской и Белгородской областей состоялась в четверг, 10 октября, на стадионе «ВТБ Арена».

Источник: Legalbet
Футбол
Сборная России по футболу

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