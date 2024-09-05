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Сегодня, 19:39

Защитник Пальцев — о дебюте за сборную России: «Хочется показать себя с лучшей стороны»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник сборной России Валентин Пальцев поделился эмоциями от дебюта за национальную команду в товарищеском матче против «Вьетнама» (3:0). Он вышел на поле на 34-й минуте.

— Приехал после игры с Самарой. Рано утром мне позвонил начальник команды — дал номер и сказал: «Поедешь в сборную». Я не поверил.

— Когда вызвали в сборную, кому сообщил первому?

— Невесте. Сказал, что отпуск отменяется, в Москву не поеду. Она чуть-чуть обиделась (смеется). Потом позвонил маме, агенту. Они мне тоже не поверили.

— Ты до сих пор в шоке?

— Наверное, уже нет. Хочется показать себя с лучшей стороны. Дать понять, что я приехал сюда не просто так.

Гол Далера Кузяева в&nbsp;матче сборной России с&nbsp;Вьетнамом. Россия разгромила Вьетнам. Помог жуткий автогол с участием местного вратаря с русскими корнями

Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
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