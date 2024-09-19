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Сегодня, 04:53

Валерий Баринов: «Глушенков сказал правду. Все понимают это»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

«Ничего страшного, что Глушенков так выразился. Он сказал правду. Все понимают это. Надо было спрашивать, почему Глушенков в сборную не может попасть. Посмотрим, в какой форме Максим вернется на поле», — цитирует «РБ Спорт» Баринова.

На этой неделе 25-летний россиянин отметил, что матчи против таких сборных, как Вьетнам, не мотивируют. Ему лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В этом году россияне провели три товарищеских матча. Команда Валерия Карпина победила Сербию (4:0), Белоруссию (4:0) и Вьетнам (3:0).

Источник: «РБ Спорт»
Сборная России по футболу
Валерий Баринов
Максим Глушенков

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