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Сегодня, 15:20

Газзаев считает, что Россия показала хороший уровень в матче с Белоруссией

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о товарищеском матче с Белоруссией (4:0).

«Очень приятно было смотреть на национальную сборную, которая показала, что готова настраиваться и выкладываться даже в контрольном матче. Наша команда показала хороший уровень футбола. Было видно, что игроки вышли на поле с огромным желанием защищать честь страны, несмотря на неофициальный статус встречи», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Источник: Metaratings.ru
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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