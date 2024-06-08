Газзаев считает, что Россия показала хороший уровень в матче с Белоруссией

Сегодня, 15:20
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о товарищеском матче с Белоруссией (4:0).
«Очень приятно было смотреть на национальную сборную, которая показала, что готова настраиваться и выкладываться даже в контрольном матче. Наша команда показала хороший уровень футбола. Было видно, что игроки вышли на поле с огромным желанием защищать честь страны, несмотря на неофициальный статус встречи», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.
Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.