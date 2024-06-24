Газзаев назвал правильным решением продление контракта РФС с Карпиным

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» информацию о продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина на два года.

«Абсолютно правильное решение со стороны РФС. Когда мы находимся в изоляции, а сборная проводит не так много контрольных игр, у Валерия Георгиевича есть возможность работать и в «Ростове», и в национальной команде. Работе в клубе позволяет ему следить за потенциальными кандидатами в сборную. Национальная команда сейчас стабилизировалась и в последних матчах показывает достаточно хорошие результаты», — сказал Газзаев «СЭ».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла на ЧМ-2022 и пропустила отбор на Евро-2024.