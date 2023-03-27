Газзаев: «Проблема сборной России в том, что нет стабильного состава»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» назвал главную проблему национальной команды под руководством Валерия Карпина.

«Не думаю, что есть какая-то проблема с психологией. Если мы играем с Ираном, Ираком — должна быть психология победителя, другой и быть не может. Проблема сборной в том, что нет стабильного состава. Я не могу назвать состав нашей национальной команды. В каждой игре разный подбор игроков. С одной стороны, тренерский штаб смотрит на возможности футболистов. С другой стороны, нет сыгранности. То же самое было и в Иране. Чувствовалось, что игроки недопонимают друг друга. Когда все притрутся, когда будет стабильный состав — тогда и будет игра. Думаю, по итогам этих двух матчей тренер сборной сможет отобрать игроков, которых можно будет задействовать на турнире ЦАФА, если РФС согласиться принять в нем участие. Плюс, надеюсь, вернутся травмированные игроки. Добавятся Миранчук и Головин», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч Россия — Ирак прошел 26 марта в Санкт-Петербурге и стал для российской команды первым на своем поле с ноября 2021 года.

Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Ранее сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).

Полное интервью с Валерием Газзаевым читайте на сайте «СЭ»