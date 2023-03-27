Газзаев: «У Пиняева большая перспектива. Но надо пройти огонь, воду и медные трубы»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника Сергея Пиняева в товарищеском матче против команды Ирака (2:0).

«Хотел бы выделить самого молодого игрока — Сергея Пиняева, — сказал Газзаев «СЭ». — Очень рад за него. Он демонстрирует высокий уровень индивидуальной игры. Уже сегодня мы имеем молодого, но серьезного игрока. Дебютный гол, с чем его и хочется поздравить.У него есть большая перспектива. Было много талантливых футболистов, которые хорошо начинали, но не все стали звездами европейского уровня. Очень важно, чтобы он правильно развивался. Многое зависит от него самого».

Газзаев также отметил, что будущее Пиняева зависит от самого игрока.

«Безусловно, мы видим отличные задатки. Но такому таланту нужны дисциплина, трудолюбие и высокий уровень профессионализма. О нем много пишут и говорят — важно сделать так, чтобы голова не поехала от этого. Отличные данные, высокий уровень индивидуальных качеств, высокая культура паса — это очень важно! Но надо пройти огонь, воду и медные трубы. Пиняев показывает хорошую игру в клубе, теперь и в сборной. Дальше все зависит от него», — добавил Газзаев.

Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России, он забил в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней и побил рекорд Дмитрия Сычева (18 лет, 6 месяцев и 23 дня).

Полное интервью с Валерием Газзаевым читайте на сайте «СЭ»