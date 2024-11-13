Газзаев — о матче России с Брунеем: «Никакого интереса этот матч не представляет»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России с Брунеем.

«Будем честны, никакого интереса этот матч не представляет с точки зрения результата, ведь всем понятно, каким он будет. В любом случае, это международный матч, а наша сборная должна их проводить. Конечно, хотелось бы играть со сборными совершенно другого уровня, но что имеем, то и имеем», — сказал Газзаев «СЭ».

15 ноября команда Брунея, которая занимает 184-е место в рейтинге ФИФА, проведет товарищеский матч против России. Игра пройдет в Краснодаре.

Денис Сафронов