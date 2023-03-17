Газзаев: «Пруцев и Денисов — игроки стартового состава. Показывают хороший уровень футбола»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание игроков «Спартака» Данила Пруцева и Даниила Денисова в окончательный список сборной России.

«Пруцев и Денисов — игроки стартового состава. Мы видим сейчас много молодых игроков из «Спартака», которые показывают хороший уровень футбола. Их приглашение вполне логичное- сказал Газзаев «СЭ».

В финальном списке сборной России 29 футболистов, среди которых три дебютанта — вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.

Всего в составе 8 футболистов «Спартака», 5 игроков «Ростова», по 3 футболиста из «Динамо» и «Локомотива», по 2 из «Краснодара» и «Зенита». Из ЦСКА, «Урала», «Сочи» и «Крыльев Советов» вызвано по одному игроку.