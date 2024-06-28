Газзаев — о Карпине: «С Капелло РФС тоже заключил контракт на четыре года, история ничему не учит»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на решение РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до 2028 года.

«Чаще всего федерации подписывают с тренерами сборных контракт на два года. Так срок соглашения покрывает отбор на чемпионат мира или чемпионат Европы и сам турнир. Если тренер показывает хороший результат, то соглашение с ним продлевают уже после крупного форума. Четыре года — это, мягко говоря, долговато. Думаю, РФС немного погорячился, подписав контракт на долгий срок. Все-таки не надо забегать так далеко вперед.

Я поддерживаю само решение оставить Карпина у руля национальной сборной, но четырехлетний срок мне кажется долгим. У нас уже был негативный опыт работы с Фабио Капелло, с которым наша федерация тоже заключила контракт на четыре года, но в итоге из этого времени Капелло проработал всего лишь год. Как видим, история нас ничему не учит», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

55-летний тренер начал работать со сборной России в июле 2021 года. Под руководством Карпина сборная России провела 18 официальных матчей, одержав 11 побед при 6 ничейных исходах и единственном поражении.