Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:42

Газзаев об отказе сборной Камеруна от игры с Россией: «Сожалеем, что наша сборная не имеет хороших спарринг-партнеров»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ сборной Камеруна от матча с российской национальной командой, который должен был пройти в июне в Москве.

«К сожалению, мы находимся в изоляции, поэтому кто-то с нами играет, а кто-то отказывается. Конечно, сожалеем, что наша сборная не имеет хороших спарринг-партнеров, но в любом случае надо проводить матчи, например, против молодежной команды или второй сборной. Надо выходить из этой ситуации. Мы не можем опускать руки. Этого допускать нельзя. Поэтому надо находить возможность проводить спарринги, потому что рано или поздно изоляция закончится», сказал Газзаев «СЭ».

Планировалось, что матч Россия — Камерун состоится 15 июня, игра должна была пройти на стадионе «Лужники».

Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
1
Обсудить
Читайте также
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
В РФС объяснили продление разрешения иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами
ФИФА продолжает поддерживать беглецов, приостановивших контракты. Но сделала шаг в сторону России
ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России
Чемпион Лондона-2012 Михайлов поддержал проведение товарищеских матчей с Ираном и Китаем
В Госдуме считают, что скоро сборной России будет легче организовывать товарищеские матчи
Газзаев — о возможном матче с Камеруном: «Сборная России должна существовать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с Россией