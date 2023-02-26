Гладилин: «Мне будет интересно взглянуть на тренерскую мысль Карпина. Проигрывать иранцам никто не собирается»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость о том, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча.

«Думаю, что тренерский штаб прибегнет к большой ротации, как это было в играх с Таджикистаном и Узбекистаном. Всем дадут поучаствовать в этом матче, как мне кажется. Могут сыграть два состава, один — в первом тайме, второй — во втором. Думаю, что супернагрузок для футболистов не будет, ведь им после матча с иранцами еще предстоит сыграть важные поединки в РПЛ.

Такие игры полезны для просмотра новых игроков, это хороший вариант для тренера. Мне будет интересно посмотреть эту игру. Взглянуть на тренерскую мысль Карпина, на новых ребят, которые наверняка будут в составе. Но нужно понимать, что проигрывать иранцам никто не собирается, поэтому, надеюсь, что матч будет интересным», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.