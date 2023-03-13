0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:43

Гладилин: «Будет стоять задача выиграть чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии»

Гладилин отреагировал на приглашение сборной России на чемпионат CAFA
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о том, что сборную России пригласили на чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Сложно сказать, какой состав поедет на турнир, какие будут ставиться задачи. Если турнир будет носить статус официального, то поедет самый сильный состав, будет ставиться задача выиграть трофей», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/13/19955497.shtml
Футбол
Сборная России по футболу
4
0
Читайте также
РФС ведет переговоры об участии сборной в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации
Штаб Тутберидзе наращивает международную активность. В Европе не все этим довольны
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Газзаев заявил, что сборной России по футболу нужно принять участие в чемпионате Центральной Азии
Павлюченко считает, что игры в турнирах в Азии помогут сохранить сборную России по футболу
Юран отреагировал на новость об участии сборной России в турнире в Азии
Сборная России снова может сыграть на международном турнире. Это станет прорывом
Гладилин считает, что Россия будет одним из фаворитов чемпионата CAFA
Балахнин назвал задачу сборной России на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин назвал задачу сборной России на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

Гладилин считает, что Россия будет одним из фаворитов чемпионата CAFA