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Карпин: «Ради чего играет сборная России? Ради того, чтобы по 30 тысяч людей ходили на игры»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Сирией (4:0) в товарищеском матче.

— Ради чего живет сборная России?

— Ради того, чтобы по 30 тысяч людей ходили на игры. Если вам этого мало, то окей. Пусть будут еще очки в рейтинге ФИФА.

— Насколько важно обращать внимание на исторические даты для нашего футбола? Помогает это патриотическому развитию?

— Важно для болельщиков и для детей. Футболистам я не говорил про дату. Говорил, что важная игра против Сирии, которую нужно выиграть. Но историческая дата — лишняя мотивация для всех.

Сборная России 19 ноября обыграла Сирию со счетом 4:0 и одержала пятую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0).

Валерий Карпин
Сборная России по футболу

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