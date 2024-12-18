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Сегодня, 00:37

Карпин: ««Все закрыто, никаких конфликтов с Глушенковым нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что у него нет конфликта с полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым.

«Все закрыто, никаких конфликтов. В смысле конфликт? Я могу с тобой конфликтовать, да. С другим тренером, да. С игроком — нет, потому что это другой уровень. У меня может быть конфликт, не знаю, с моей дочкой? Конфликта такого не может быть с игроком. Игроку что-то нравится, что-то не нравится. Так же, как тренеру может что-то нравиться, что-то не нравиться. Если не нравится тренеру, все понятно. Если игроку что-то не нравится, ему что делать? Вот это вопрос.

Какие у нас в итоге отношения с Глушенковым? Никакие. А какие могут быть отношения? Нам созваниваться каждый день или в любви признаваться? Такие же, как и со всеми (отношения). Вызов пришел, игрок приезжает и тренируется», — сказал Карпин на подкасте Дениса Казанского «Футбол не хоккей» на Первом канале.

Глушенкова вызывали в сборную России на октябрьский сбор, несмотря на комментарий футболиста о том, что он не видит смысла в матчах сборной с командами уровня Вьетнама.

Валерий Карпин. «В России у детей нет повального желания играть в футбол». Карпин — об Испании, Глушенкове и мыслях уйти из сборной

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
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