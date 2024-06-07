Карпин: «Сомнений по Сафонову не было. Он сказал, что готов»

Сегодня, 23:05
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о диалоге с вратарем Матвеем Сафоновым перед товарищеским матчем с Белоруссией (4:0).
— Не было сомнений, ставить ли Сафонова в состав?
— Сомнений не было. Буквально на стадионе узнал об этом. Спросил, готов ли он сыграть. Он ответил, что готов. Больше ничего не знаю.
— Вернется он домой с командой?
— Откуда я знаю? Вернется, куда он денется.
Ранее сообщалось, что Сафонову ограничен выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.