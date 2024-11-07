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Сегодня, 18:17

Карпин — о невызове Головина в сборную: «Эта пауза должна помочь ему полностью восстановиться»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в окончательный состав национальной команды на ноябрьские матчи.

«Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться», — приводит пресс-служба РФС слова Карпина.

Также он ответил, успеет ли полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук восстановиться к матчам сборной после игры против клуба Лионеля Месси «Интер Маймами», которая состоится в США в ночь на 10 ноября.

«У нас сбор до 19-го ноября. Он сыграет 10-го числа, и числа 12-го прибудет в расположение сборной. До игры с Сирией у него будет достаточно времени, чтобы адаптироваться», — добавил тренер.

Алексей Миранчук, Иван Обляков и&nbsp;Константин Тюкавин. Алексей Миранчук, Батраков и Агкацев попали в окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи

Сборная России начнет учебно-тренировочный сбор 10 ноября. 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го числа встретятся с Сирией в Волгограде.

Источник: https://rfs.ru/news/221524
Александр Головин
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу

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