Карпин — о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Подписание должно случиться на днях»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о потенциальном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Общались ли с Сафоновым? Как его состояние? Или все мысли о конкуренции с Доннаруммой?

— Думаете, мне больше не о чем поговорить? Только о «ПСЖ» и Доннарумме не хватало! Общались, конечно. Прошел медосмотр — прошел. Подписание должно случиться на днях. Это все что я знаю.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.