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Сегодня, 11:13

Карпин: «Надеюсь, что в этом цикле сборной России предстоят не только товарищеские матчи»

Руслан Минаев
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с Российским футбольным союзом (РФС). Новое соглашение специалиста рассчитано на четыре года.

«Благодарен руководству РФС за доверие и возможность работать с лучшими игроками страны в течение ближайших четырех лет. Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах.

Для меня важно, что в текущей ситуации я могу, прежде всего, продолжать работу главным тренером национальной команды России, а также руководить тренерским штабом ФК «Ростов». Хочу поблагодарить РФС и клуб за такую возможность», — цитирует тренера пресс-служба РФС.

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022 и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Источник: РФС
Валерий Карпин
РФС
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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