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Сегодня, 14:59

Карпин — о российском футболе: «Мы уже 20 лет идем не туда. Дело не в отстранении»

Валерий Карпин.
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что возвращение российских клубов в еврокубковые турниры существенным образом не повлияет на уровень отечественного футбола.

«Дело не в отстранении. Дело не в том, что когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были. Эти наглядные примеры в 20-м году были и в 21-м году были. Мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда», — сказал Карпин на подкасте Федора Смолова «Smol Talk».

Российские клубы и национальная сборная не выступают на международных турнирах с февраля 2022 года.

Источник: YouTube-канал Федора Смолова
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу

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