Карпин: «Что буду делать, если сборную России не разбанят еще десять лет? Может, я умру уже»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об уровне национальной команды после возвращения на международные турниры.

— Нет опасений, что, когда сборная России вернется, она не будет конкурентоспособной?

— А мы разве были конкурентными? Мы играли в каждом турнире? Посмотрим. На этот вопрос нет ни у кого ответа. Да, играли с Сербией, да, с Камеруном. Выглядели конкурентно, но это товарищеский матч.

— А если нас в ближайшие десять лет не вернут?

— Что мне сказать? Что тогда делать? Очень боюсь.

— Сами не думали, что делать?

— Через десять лет? Может, я умру через десять лет.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.