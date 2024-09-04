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Сегодня, 16:33

Карпин: «Что буду делать, если сборную России не разбанят еще десять лет? Может, я умру уже»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об уровне национальной команды после возвращения на международные турниры.

— Нет опасений, что, когда сборная России вернется, она не будет конкурентоспособной?
— А мы разве были конкурентными? Мы играли в каждом турнире? Посмотрим. На этот вопрос нет ни у кого ответа. Да, играли с Сербией, да, с Камеруном. Выглядели конкурентно, но это товарищеский матч.

— А если нас в ближайшие десять лет не вернут?
— Что мне сказать? Что тогда делать? Очень боюсь.

— Сами не думали, что делать?
— Через десять лет? Может, я умру через десять лет.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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