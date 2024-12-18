Карпин: «Слово «не хочу» от игроков, получивших вызов в сборную, не звучало никогда»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что игроки никогда не отказывались от вызова в национальную команду.

«Слово «не хочу» не звучало никогда, но были кое-какие вопросы семейного характера, проблемы. И просили на сбор не вызывать. Понятно, если бы были официальные и отборочные матчи, этот игрок, скорее всего, даже и не обратился бы с этим вопросом. Были моменты, когда (клубы) просили футболиста не вызывать, потому что у них там уже на протяжении трех недель что-то побаливает, и играют через не могу. Без тренировок, только готовятся к играм», — сказал Карпин на подкасте Дениса Казанского «Футбол не хоккей» на Первом канале.

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).