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Карпин: «Слово «не хочу» от игроков, получивших вызов в сборную, не звучало никогда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что игроки никогда не отказывались от вызова в национальную команду.

«Слово «не хочу» не звучало никогда, но были кое-какие вопросы семейного характера, проблемы. И просили на сбор не вызывать. Понятно, если бы были официальные и отборочные матчи, этот игрок, скорее всего, даже и не обратился бы с этим вопросом. Были моменты, когда (клубы) просили футболиста не вызывать, потому что у них там уже на протяжении трех недель что-то побаливает, и играют через не могу. Без тренировок, только готовятся к играм», — сказал Карпин на подкасте Дениса Казанского «Футбол не хоккей» на Первом канале.

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Валерий Карпин. «В России у детей нет повального желания играть в футбол». Карпин — об Испании, Глушенкове и мыслях уйти из сборной
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