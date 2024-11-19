Карпин: «Осипенко должен был бить пенальти первым. Если бы с ним что-то случилось, то бил бы Тюкавин»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему защитник Максим Осипенко бил пенальти в товарищеском матче с Сирией (4:0). Осипенко реализовал 11-метровый удар на 80-й минуте, оформив дубль в игре.

— Был ли выбор пенальтиста? Почему Осипенко?

— Он должен был бить первым. Если бы с ним что-то случилось, то бил бы Тюкавин. Если и того, и другого не было бы — решили.

— 34:0. Обращаете внимание на это?

— Вы на каждой пресс-конференции будет спрашивать? Было 30, стало 34. Что изменилось? Лучшая сухая серия среди всех сборных, ну и что? Есть удовлетворение от работы ребят. Когда-то серия закончится. Когда-то пропустим, наверное.

— Вы бы обменяли эту серию на возвращение в международные турниры?

— А вы как думаете? Что вам любой нормальный человек ответит? Или вы считаете, что я ненормальный?

Победа над Сирией стала пятой для сборной России в 2024 году. В марте команда дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0).