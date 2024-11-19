Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:22

Карпин: «Осипенко должен был бить пенальти первым. Если бы с ним что-то случилось, то бил бы Тюкавин»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему защитник Максим Осипенко бил пенальти в товарищеском матче с Сирией (4:0). Осипенко реализовал 11-метровый удар на 80-й минуте, оформив дубль в игре.

— Был ли выбор пенальтиста? Почему Осипенко?

— Он должен был бить первым. Если бы с ним что-то случилось, то бил бы Тюкавин. Если и того, и другого не было бы — решили.

— 34:0. Обращаете внимание на это?

— Вы на каждой пресс-конференции будет спрашивать? Было 30, стало 34. Что изменилось? Лучшая сухая серия среди всех сборных, ну и что? Есть удовлетворение от работы ребят. Когда-то серия закончится. Когда-то пропустим, наверное.

— Вы бы обменяли эту серию на возвращение в международные турниры?

— А вы как думаете? Что вам любой нормальный человек ответит? Или вы считаете, что я ненормальный?

Победа над Сирией стала пятой для сборной России в 2024 году. В марте команда дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0).

Валерий Карпин
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Максименко — о матче с Сирией: «Очень рад за наших защитников»
Россия — Сирия: видеообзор товарищеского матча
Круговой вышел к журналистам в маске коня. Это подарок от сборной России
Главный тренер сборной Сирии оценил игру команды против России
«Было 30:0, стало 34:0 — ну и что? Когда-то пропустим, наверное». Карпин — о разгроме Сирии, болельщиках и Дзюбе
Алдонин — о сборной России: «Главное, что все выходят с мотивацией побеждать»
Сегодня
Вчера
Неделя