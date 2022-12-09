Карпин: «Сила азиатских сборных была понятна мне еще до ЧМ. Азиатский футбол уже не тот, каким был 5-10 лет назад»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о силе азиатских национальных команд.

«Лично для меня она была понятна и до ЧМ. Надеюсь, для тех, кто думал по-другому, чемпионат мира развернул мнение в другую сторону. Даже те команды, с которыми мы играли — Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, — и команды, которые показывают результаты на ЧМ, говорят о том, что азиатский футбол уже не тот, что был 5-10 лет назад.

Кто думает по-другому, прилично ошибается. Поэтому и говорить о том, что надо Киргизию и Таджикистан обыгрывать 10:0... Просто посмотрите результаты этих сборных против тех же Японии и Кореи. Причем они играют не товарищеские матчи, а готовятся. И они не обыгрывают эти команды по 5:0 и 6:0. Мьянму и Мальдивы можно обыграть, так это и происходит», — приводит Sport24 слова Карпина.

В сентябре сборная России обыграла Киргизию (2:1), а в ноябре сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Президент РФС Александр Дюков заявил, что на ближайшем исполкоме организации будет рассмотрен вопрос о возможном переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.