Валерий Карпин отреагировал на информацию о встрече представителей РФС и УЕФА

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопросы о возможной встрече представителей РФС и УЕФА. По информации «СЭ», на ней будут обсуждаться потенциальные возможности возвращения российских клубов и сборных к международным матчам.
— Вчера появилась информация о встрече РФС с УЕФА 24 января. Чего вы ждете от этой встречи?
— Вопрос не ко мне. Для начала жду того, что будет встреча. Больше ничего не жду.
— Вы хотите чтобы сборная играла как можно быстрее?
— А вы?
— Все хотят.
— Так а что вы спрашиваете ерунду какую-то.
— Вы главный тренер сборной.
— Вы хотите, чтобы сборная играла, а главный тренер не хочет, вы нормальный человек вообще?
От РФС во встрече 24 января в офисе УЕФА будут участвовать генеральный секретарь Максим Митрофанов и вице-президент и глава РПЛ Александр Алаев.
Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков собирается лично принять участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится 25 января.
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