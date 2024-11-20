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Сегодня, 01:57

Карпин — о прилете сборной России в Москву: «А кому-то еще 4 часа на автобусе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что самолет команды прилетел в Москву из Волгограда. 19 ноября национальная команда в товарищеском матче разгромила Сирию (4:0).

Тренер и игроки «Ростова», которых вызывали на ноябрьские матчи в сборную, отправились в Ростов-на-Дону из Волгограда на автобусе.

«А кому то еще 4 часа на автобусе», — написал Карпин в своем Telegram-канале.

Сборная России в 2024 году не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного гола.

Футболисты сборной России Даниил Фомин, Максим Осипенко, Александр Солдатенков и&nbsp;Сергей Пиняев празднуют гол в&nbsp;ворота Сирии (4:0) 19&nbsp;ноября 2024 года. Сборная России разгромила Сирию и ударно закрыла год. 26:0 в 5 матчах!
Источник: https://t.me/vgkarpin8/36
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу

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