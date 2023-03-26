Валерий Карпин ответил на критику Министра спорта РФ Олега Матыцина

Сегодня, 20:36
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику со стороны Министра спорта РФ Олега Матыцина, который упрекнул специалиста за выражение безразличия.
— Я вчера все обьяснил разложил по полочкам, разжевал. Это первое. А второе... Нужны правильные слова, вместе мы с вами или нет? Ну, наверное, да. А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе — да, — сказал Карпин.
Сборная России в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0) благодаря голам Антона Миранчука и Сергея Пиняева.