Карпин — о товарищеских матчах сборной: «Есть наметки. На 99 процентов скорее всего все состоится»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью РЕН ТВ, посвященному совместному проекту «СЭ» и «Медиалогии» «Самые медийные лица российского спорта 2024 года», ответил на вопрос о предстоящих матчах национальной команды.

«Да, уже есть запланированные наметки. На 99 процентов скорее всего все состоится. Но мы живем в такой реальности, что все может очень быстро повернуться в другую сторону. Поэтому наметки есть, да. И на март, когда у нас запланировано две игры. Посмотрим, будет их две или одна. И на июнь тоже уже есть два соперника. Как я уже сказал, на 99 процентов они состоятся. И даже есть наметки на сентябрь и октябрь. То есть в принципе на год есть соперники и эти матчи скорее всего состоятся», — сказал Карпин РЕН ТВ.

20 января стало известно, что сборная России проведет 10 товарищеских матчей в 2025 году. Исходя из календарного плана, утвержденного РФС, два матча планируется провести на выезде: с 21 по 25 марта в Азии, с 14 по 18 ноября — в Африке. При этом соперники не уточняются.