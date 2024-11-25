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Сегодня, 20:15

Карпин ответил на вопрос о возможности проведения матча России со сборной легионеров

Александр Кружков
Обозреватель
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» объяснил, почему считает, что национальная команда должна играть только против других сборных.

Вы уже говорили, что не видите смысла встречаться со сборной медиалиги. Другой формат в период санкций возможен?

— Какой?

— Матч со сборной легионеров, выступающих в РПЛ. Или с молодежкой.

— Да можно и двусторонку провести. Условно «брунейский» состав против «сирийского». Вроде бы отличный вариант, не надо ничего придумывать. Но! Сразу теряется соревновательный накал. Потому что футболисты все это воспринимают как тренировку.

— С официальным матчем не сравнить.

— Ну конечно! Когда на трибунах 20-30 тысяч зрителей, тебе противостоит национальная сборная, совсем другие ощущения. Тут и статус матча влияет, и атмосфера.

Полностью интервью с Карпиным читайте на сайте «СЭ» в 00.00 часов по московскому времени

Валерий Карпин
Сборная России по футболу

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