Карпин: «Матч с Вьетнамом будет самым влажным в моей жизни»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о предстоящем матче с национальной командой Вьетнама.

— Будем следить за здоровьем игроков. Прежде всего за водным балансом. Точно будут нужны солевые добавки. Это проблемы медицинского штаба.

— Сафонов хочет поесть борща в сборной. А вы не хотите что-то вьетнамское?

— Нет, точно не хочу. Не люблю ни японскую, ни китайскую кухню.

— В такую погоду реально весь матч сыграть?

— Все зависит от интенсивности. Многое зависит от соперника. Например, центральные защитники могут выдержать.

— Это ваш самый жаркий матч в жизни?

— Не жаркий, а влажный. В Суэце было жарче, но суше. Такой влажности не было нигде.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.