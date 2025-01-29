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Сегодня, 16:35

Карпин — о молодых игроках в сборной России: «Есть время для экспериментов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью РЕН ТВ, посвященному совместному проекту «СЭ» и «Медиалогии» «Самые медийные лица российского спорта 2024 года», поделился мнением о молодых игроках в национальной команде.

«Не мне, наверное, судить. Но то, что привлекается достаточно много, я бы даже не говорил молодых футболистов, а новых игроков. Они не все 18-19 лет. Но привлекаются новые футболисты. В том положении, в котором мы находимся, можно пробовать, можно знакомиться с этими игроками. Чем мы в данный момент в принципе и занимаемся.

Нет гонки за очками, нет гонки за местами в данный момент, к сожалению. Есть возможность попробовать что-то новое, попробовать нового футболиста или на другой позиции. «Есть время для экспериментов», — сказал Карпин РЕН ТВ.

Сборные России и Белоруссии с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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