Карпин: «Осипенко и Миранчук не планируются на матч с Чили»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции рассказал, что защитник Максим Осипенко и хавбек Алексей Миранчук пропустят BetBoom товарищеский матч с Чили.

«На завтра Осипенко и Миранчук не планируются. Думаю, что не останутся. Смысл? Да, привезли их сюда, потому что не знали состояние других футболистов. Были сомнения, но все живы и здоровы. Смысла играть после 90 минут на тяжелом поле не было», — сказал Карпин.

Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.