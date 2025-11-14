Карпин: «Осипенко и Миранчук не планируются на матч с Чили»

14 ноября, 19:47
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции рассказал, что защитник Максим Осипенко и хавбек Алексей Миранчук пропустят BetBoom товарищеский матч с Чили.
«На завтра Осипенко и Миранчук не планируются. Думаю, что не останутся. Смысл? Да, привезли их сюда, потому что не знали состояние других футболистов. Были сомнения, но все живы и здоровы. Смысла играть после 90 минут на тяжелом поле не было», — сказал Карпин.
Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Степочкин
Все правильно, надо пацанам дать отдохнуть перед матчем с Динамо МХ и выпустить 5 игроков ЦСКА, заодно подгадить перед матчем со Спартаком. Г....нюк ты Валера!
14.11.2025
Petr Bitkin
14.11.2025
