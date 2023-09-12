Карпин — об итогах сборов: «Ребята отработали, пытались хуже или лучше выполнять то, что должны»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги сборов национальной команды.

— Можете выделить игроков, чьи действия вам понравились?

— Не хочу никого выделять. Понятно, что кто-то понравился больше, кто-то меньше. Выделять отдельно не хотел бы.

— Сегодня закончился сбор. Какие итоги можно подвести?

— Ребята отработали, пытались хуже или лучше выполнять то, что должны. К сожалению, только первые 20 минут матча с Катаром понравились. Но они показали, что могут так играть.

— Вы видите разницу между Головиным и остальными игроками?

— Конечно. Во всех компонентах. Он выделяется.

12 сентября Россия в товарищеском матче сыграла вничью с Катаром (1:1). Ранее сборная страны из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта. 7 сентября россияне и египтяне сыграли вничью (1:1), а 11-го числа сборная России уступила сопернику (1:2).