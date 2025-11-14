14 ноября, 20:12
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции отметил хорошее качество газона перед BetBoom товарищеским матчем с Чили.
— С кем приятнее играть: европейскими, азиатскими или латиноамериканскими сборными? От чего больше получаете кайф?
— Кайф нужно получать от своей команды. Разбираем нюансы каждого соперника. Команды хорошего, добротного, сильного уровня. Вопрос опять же, как бы сборная выглядела: в матче с Брунеем так, с Нигерией — по-другому. Сила соперника тоже учитывается.
— Знали ли вы, что перед матчем с Боливией проходили выборы президента, сейчас у Чили тоже?
— Да никак. Первый раз слышу.
— Как вам газон?
— Я не играю, может казаться для меня нормальным. Игроки делают передачи, обрабатывают мячи. Не только Сафонов, все после разминки отметили газон в Петербурге. Здесь газон лучший, который был за последнее время именно в Сочи. Со многими командами сюда приезжали. Удивления не вызвало, но слава богу газон, со слов ребят, держит, не плывет. Завтра, наверное, будет идеальный.
Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
sergey485
Газон Засеян...
14.11.2025
Den211
вот ты и пораскинул мозгами, да так что они разлетелись. Из наших клубов в свои сборные уезжают считанные леги. Можно было вполне продолжить игры.
14.11.2025
Олег Каноков
"— Кайф нужно получать от своей команды." От какой из двух,Валера,ты мазохист?
14.11.2025
Konstantin Gorozhankin
а пораскинуть мозгами и увидеть, что в это время все сборные играют матчи, сложно да?
14.11.2025
Sergey Sparker
Когда же это чмо уберут?
14.11.2025
За спорт!
Так мы на плохом газоне лучше играем, значит соломку стелит Георгич.
14.11.2025
Инсайды 100% !!
14.11.2025
GeoMaS
Валерий Георгиевич сжигает мосты: главная причина возможной невнятной игры исключена.
14.11.2025
hant64
Ну и отлично, после проигрыша хоть газон нельзя будет обвинить в этом:grin:
14.11.2025
Sergey Mikhaylov
Валера, верим
14.11.2025
Дмитрий Томин
опять гадит будет - игроков цска выставит в сочи чтобы не восстановились перед спартаком.
14.11.2025
Den211
вот-вот снег выпадет, но вместо того чтоб дать клубам спокойно доиграть чинуши все со сборной развлекаются на никому не нужные матчи, перерывы в чемпионате устраивают, да Карпину бюджет отстегивают. Чтоб потом в снег и холод играть.
14.11.2025