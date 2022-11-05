Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до августа 2024 года

Сегодня, 13:58
Главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой.
Специалист будет возглавлять сборную до августа 2024 года. Вместе с ним свои контракты продлил весь тренерский штаб.
Помощниками Карпина в сборной являются Николай Писарев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Виталий Кафанов, Джонатан Альба, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.
Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 8 матчей, в которых одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и 1 раз потерпела поражение.
В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 ноября в Душанбе против Таджикистана и 20 ноября против Узбекистана в Ташкенте .
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования