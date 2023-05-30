Карпин считает разумным перенос сбора национальной команды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в комментарии для «СЭ» высказался о переносе сбора национальной команды с июня на осень.

«С пониманием отнесся к ситуации. Конечно, тренерскому штабу и игрокам хотелось бы вновь собраться, провести один или два матча. В РФС уже подтвердили, что сорвалась игра с Камеруном — с крепким соперником, принимавшим участие в недавнем чемпионате мира. Но в связи с невозможностью сыграть хотя бы одну встречу решение по отмене сбора считаю разумным», — сказал Карпин «СЭ».

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.